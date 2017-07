Bisingen Shell-Tankstelle und McDonalds an B 27?

Bisingen - Zehn Jahre ist es her, dass ein Bisinger Investor an der B27-Ausfahrt Bisingen-Süd eine Tankstelle mit Schnellimbiss errichten wollte. Fast schon in Vergessenheit geraten, kommt das Thema in der Sitzung des Bisinger Gemeinderates heute, Dienstag, erneut auf den Tisch. Es geht um den aktuellen Stand in der Sache. Der Investor hat weiterhin Interesse.