Bisingen Seine größte Freude sind Familie und Garten

Georg Zindritsch wurde am 10. Juli 1927 in Glogonj in Jugoslawien geboren. Nach der Schule machte er eine Lehre als Maschinenschlosser und war danach in der elterlichen Schlosserei und Gastwirtschaft in Glogonj tätig.

Mit 16 Jahren kam er zur vormilitärischen Ausbildung nach Österreich und 1944 zur Deutschen Wehrmacht. Anschließend wurde er von den Serben bis 1948 in Panschowo zwangsverpflichtet. Später arbeitete er als Schlosser in einem landwirtschaftlichen Kombinat in Jabucks-Ried, dort lernte er seine Ehefrau kennen. Am 24. November 1951 heirateten die beiden in Jugoslawien.

1956 zog die Familie nach Deutschland und kam über mehrere Auffanglager schließlich nach Steinhofen. Bei der Gießerei Grohmann in Bisingen fand Georg Zindritsch eine Arbeitsstelle und war dort fast 20 Jahre bis 1976 beschäftigt. Anschließend arbeitete er bis zum Rentenalter 1988 bei der Firma Wochner in Dormettingen.