Bisingen Schon 1910 gab es den "Nichthuldiger"

Bisingen. Es sind nicht mehr alle Exemplare vorhanden. Dennoch, anhand der im TSV Bisingen befindlichen Archivunterlagen aber auch anhand der aufgedruckten Jahrgangsnummern, sind sich die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Armin Haspel sicher, dass sechs Jahre nach TSV-Gründung auch schon der erste Nichthuldiger auf den Markt kam.

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Bisingen Fasnet gefeiert. Nichthuldiger und Kirchamäus sind dabei jedes Jahr am Fasnetssamstag auf Achse und verkaufen die vom TSV herausgebrachte Fasnetszeitung von Haus zu Haus. In den Kriegsjahren gab es kein Narrenblatt, aber einige Notausgaben, was Nachforschungen ergaben. Ebenso erschien 1991 bedingt durch den Golfkrieg keine Fasnetszeitung.

Ab dem Jahr 1965 wurde im oberen Teil der Titelseite, also unmittelbar unter dem fett gedruckten Titel "Der Nichthuldiger", eine Grafik des einstigen Bisinger Künstlers Hans Wesely abgebildet. Sie zeigt auf der einen Seite das Bauernvolk mit dem bittenden Bürgermeister vor der Obrigkeit – nämlich dem Fürst mit seiner Streitmacht.