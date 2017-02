Bisingen Sanierungen im Frühjahr fertig

Bisingen-Thanheim. Thanheims Ortsvorsteher Rudolf Buckenmaier hatte seine Ratsmitglieder und Bürger eingeladen, den Kindergarten Zwergenland, die Umspannstation und die Vereinshalle zu besichtigen.

In das erste Projekt, den Kindergarten, wurden in zwei Bauabschnitten rund 600 000 Euro investiert. Das im Jahr 1972 erbaute Gebäude musste einer grundlegenden energetischen Sanierung unterzogen werden. Architekt Armin Haspel, der die Planungsarbeiten übernahm, schilderte dem Ortschaftsrat die Vorgehensweise in den einzelnen Bereichen. Von Vorteil sei gewesen, dass keine Gefahr- oder Giftstoffe aufgefunden wurden.

Außer dem Bodenbelag musste so ziemlich alles renoviert werden: Holzverschalungen wurden entfernt, Schallschutzdecken eingebaut, Innenwände verputzt und gestrichen, ebenso Türen erneuert und der sanitäre Bereich renoviert. Die thermische Sanierung des Gebäudes trage schließlich zur Minimierung des Energieverbrauchs für Heizung, Warmwasser und Lüftung bei.