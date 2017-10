Bisingen Reitturnier erneut Besuchermagnet

Die Organisatorin Catrin Meiser-Feyrer freute sich zudem über fünf Tage volles Haus. Der Turnierauftakt war am Mittwoch mit zwei Prüfungen der Regionaltour. Am Donnerstag wurde spannender Spring- und Fahrsport gezeigt. Ein Highlight war das Ein- und Vierspänner Hindernisfahren in der Klasse S. Am Freitag waren die Höhepunkte eine Punktespringprüfung Klasse S**, das Stafetten Fahrchampionat 2017 und der Hohenzollern Reitbiathlon 2017 der zum fünften Mal veranstaltet wurde. Außerdem bekam Hendrik Mader feierlich das Goldene Reitabzeichen überreicht.

Am Samstag stand die Dressurprüfung Klasse S*** Grand Prix de Dressage, Springprüfung Klasse S** mit Stechen um den BW-Bank-Cup 2017 und die Gruppen-Voltigierprüfung Klasse S** an. Außerdem erhielt Mogheeth Alshehab das Goldene Reitabzeichen verliehen.

Am Sonntag dann war das Finale der Youngster Tour, die Springprüfung Klasse S*** mit Siegerrunde des Großen Preis der Sparkasse Zollernalb und die Gruppen-Voltigier-Prüfung Klasse S** an der Reihe. Mit Ponyreiten und Kinderschminken war an diesem Tag auch für Kinder ein tolles Rahmenprogramm geboten. Aber auch die Feierfreudigen kamen nicht zu kurz. Am Freitag- und Samstagabend ging es im Partyzelt bei den After- Show-Partys zur Sache. Nicht zuletzt hatten die Sportler und Besucher des Turniers neben den vielfältigen Prüfungen auch die Möglichkeit, sich am Rande des Geschehens nett zu unterhalten und über die Neuigkeiten des Pferdesports zu informieren. Hierzu trug die familiäre Atmosphäre ihren Teil bei. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Organisatorin Catrin Meiser-Feyrer freute sich über fünf hervorragende Tage. "Auf jeden Fall waren die vergangenen Tage am letzten Wochenende wieder ein voller Erfolg und tragen positiv zum Gesamtbild des Reitsportzentrum bei", hieß es von den Organisatoren.