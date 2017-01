Bisingen Räuber bedroht Angestellte mit Pistole

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, bekleidet mit leichter, schwarzer Jacke. Er war maskiert mit einem dunklen Tuch über Mund und Nase.

Zeugen, die in der Hauptstraße oder in anderen Lokalen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit dem Raubüberfall zusammenhängen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.