Bisingen Propaganda sollte den Willen stärken

Bisingen. Inzwischen ist es schon zur Tradition geworden, dass der Gedenkstättenverein Bisingen zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar einen Vorbehaltsfilm aus der NS-Zeit vorführt. Nach "Jud Süß", "Ich klage an" und "Hitlerjunge Quex" wird nun der Durchhaltefilm "Kolberg" mit Heinrich George und Kristina Söderbaum gezeigt. Aufgrund des großen Besucherzustroms in den vergangenen drei Jahren findet die Veranstaltung dieses Mal im kleinen Saal der Hohenzollernhalle in Bisingen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Im Gegensatz zum Quex-Film von 1933, dem ersten großen Propagandafilm des Dritten Reichs, ist "Kolberg" der letzte Film des NS-Regimes. Nur wenige Monate vor der sich abzeichnenden Niederlage im Zweiten Weltkrieg sollte der von Propagandaminister Goebbels in Auftrag gegebene "größte Film aller Zeiten" die deutsche Bevölkerung zum Durchhalten aufrufen.

Als historische Parallele wurde dafür die Verteidigung der pommerschen Stadt Kolberg zur Zeit der napoleonischen Kriege gewählt. Nachdem die preußische Armee am 14. Oktober 1806 bei Jena und Auerstedt von Napoleons Truppen vernichtend geschlagen worden war, bot nur noch die Festung Kolberg unter der Führung des preußischen Majors Neidhardt von Gneisenau entschlossenen Widerstand gegen die Belagerer.