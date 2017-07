Bisingen Prinz stellt sein hauseigenes Bier vor

Burg Hohenzollern. Eigentlich führt das Haus Preußen bereits seit geraumer Zeit ein eigenes Bier. Allerdings wurde es bislang ausschließlich für private Veranstaltungen gebraut und ausgeschenkt. Das sollte sich nun ändern, so der Entschluss des Familienoberhauptes, Georg Friedrich Prinz von Preußen.

Hinter dem Bier stehen die drei Geschäftsführer und Gründer Georg Friedrich Prinz von Preußen, Daniel Hug und Andreas Mattfeldt. Dass der Chef des Hauses Hohenzollern, ein Schweizer Finanzfachmann und ein Bundestagsabgeordneter ins Biergeschäft einsteigen, mag auf den ersten Blick eher ungewöhnlich erscheinen. Das gemeinsame Unternehmen, die Königlich Preußische Biermanufactur GmbH, resultiert aber nicht zuletzt aus einer langjährigen Freundschaft zwischen den Dreien. Innerhalb kurzer Zeit wurde ein Geschäftskonzept entworfen und ein Name für das Bier gefunden. Was lag näher, als den Familiennamen in den Blickpunkt zu Rücken? "Preußens" war geboren.

"Das Bier, gebraut nach Pilsener Brauart, präsentiert sich weder rückwärtsgewandt noch übertrieben modisch. Es soll auf sympathische und bodenständige Weise Tradition mit der Moderne verbinden", erläutert Georg Friedrich Prinz von Preußen. Eine gute Brauerei als Partner zu finden, sei nicht einfach gewesen, heißt es von der Pressestelle der Burg. Immerhin würden der Prinz von Preußen und das Haus Hohenzollern für den "majestätischen Genuss" der Hausmarke bürgen.