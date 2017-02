Bisingen Polizeibeamter: "Opfer war total zugeschwollen und hat geblutet"

Bisingen. Weiter ging es am Montag im Prozess um die üble Attacke in einer Bisinger Kneipe, die sich im September zugetragen hat. Vor dem Landgericht Hechingen sind drei Männer angeklagt. Zwei der drei sind wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Einer der Angeklagten befindet sich in Untersuchungshaft. Die drei Männer sollen in der Nacht auf den 24. September 2016 in und vor der Kneipe an der Hauptstraße einen damals 19-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben. Dabei haben sie laut Anklage ihrem Opfer unter anderem mehrfach Schläge und Tritte gegen den Kopf verpasst und "seinen möglichen Tod bewusst in Kauf genommen". Die Auseinandersetzung endete im Vorraum der Bisinger Sparkassenfiliale.