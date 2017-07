Bisingen "Patienten" stehen für Kino-Gäste Spalier

Bisingen/Hechingen. Es wundert also nicht, dass sowohl die Aufführung des Mystery-Thrillers "A Cure for Wellness" am Freitag als auch am Samstag der Märchenabend mit "Die Schöne und das Biest" und dem Trickfilm "Der Glöckner von Notre Dame" früh ausverkauft waren. Erstmals in 14 Jahren Open-Air-Kino auf der Burg gab es an keinem der beiden Tage deshalb eine Abendkasse An beiden Tagen kamen jeweils 500 Gäste auf die Burg.

Vor zwei Jahren drehte Hollywood-Regisseur Gore Verbinski "A Cure for Wellness" auf der Burg. "Sofort nach Ankündigung der Dreharbeiten haben wir gesagt, dass der Film hier im Open-Air-Kino gezeigt werden muss", sagte der Hechinger Kinobetreiber Ralf Merkel – und brachte den Film wenige Monate nach dessen Start Anfang des Jahres zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf die Burg.

Mögen die Meinungen über die inhaltliche Qualität des Filmes auseinandergehen, eines ist nicht zu bestreiten: Der Film ist perfekt gemacht und in einer Kulisse wie der Burg wirkt er aus Merkels Sicht noch mal ganz anders.