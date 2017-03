Bisingen Parkkonzept wirft Fragen auf

Die Gemeinde Bisingen will dieser Entwicklung mit einem neuen Parkkonzept entgegen wirken – in der Hoffnung, dass sich Betriebe so leichter in der Bisinger Ortsmitte ansiedeln können. Vorschlag der Verwaltung ist, jedem bestehenden Geschäftsgebäude im Bereich der Ortsmitte zwei Stellplätze zuzuordnen. Diese sind dann zwar rechtlich dem Geschäft zugeordnet, können aber trotzdem weiter von allen Verkehrsteilnehmern genutzt werden. Sollten mehr als zwei Stellplätze benötig werden, so müssen diese bei der Gemeinde zum Preis von 1500 Euro pro Stellplatz abgelöst werden. Die Verwaltung hält diese Variante für die gerechteste und nachhaltigste.

Die Gerechtigkeit war aber genau das, was einige Gemeinderäte in der gewünschten Neuregelung nicht erkennen konnten. "Was ist mit den Leuten, die für ihre Plätze schon bezahlt haben? Die ärgern sich doch dann", wollte Klaus Ertl (Freie Wähler) wissen. Damit müsse man leben, so Waizenegger. Absicht sei ja eine einheitliche Regelung für die Zukunft.

"Was ist mit Geschäften, die außerhalb des Bereichs Ortsmitte liegen", lautete eine andere Frage. Dieter Fecker (CDU) wollte wissen, was mit Geschäftsbetreibern sei, die auf eigene Kosten Parkplätze vor ihrem Geschäft angelegt hätten. "Haben die das dann umsonst gemacht?" Er sei sich sicher, dass das Ärger geben würde, meinte Fecker. Er bat deshalb darum, den Tagesordnungspunkt noch einmal zurückzustellen. Sein Antrag erntete die Zustimmung von zehn Räten bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung. Das Thema wird die Räte also weiter beschäftigen.