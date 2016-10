Bisingen Obsternte fällt schlecht aus

Das Obst wird zu haltbarem Apfelsaft in der so genannten "Bag-in-Box" verarbeitet. Zum Aufsammeln des Obstes wird rechtzeitig zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen. Die Helfer bekommen die Fünf-Liter-Boxen zum Selbstkostenpreis.

Weiter gibt der Verein einige Termine bekannt: Das Kesselfleischessen für Vereinsmitglieder findet am Sonntag, 30. Oktober, ab 13 Uhr im Schafstall statt. Hierfür nehmen Olaf oder Anja Hertkorn Anmeldungen entgegen.

Als nächster Arbeitseinsatz steht das Mistelschneiden am Samstag, 19. November, von 9 bis etwa 13 Uhr an. Die Mistelabgabe an die Bevölkerung findet dann eine Woche später, am Samstag, 26. November, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr hinter dem Schulhaus statt. Dazu gibt es Rote Würste vom Grill und Glühwein.