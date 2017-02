Bisingen "Nur du, deine Beine und die Wiese"

Grade wegen der räumlich begrenzten Möglichkeiten beim TSV behelfen sich die Läufer oft mit alternativen Trainingsmethoden. Einmal pro Woche findet ein "Waldtraining" statt. "Wenn uns die Halle im Winter zu klein wird, müssen die Bäume im Wald zum Training herhalten", so Schiminski. Egal ob als Hürde, Distanzmarkierung oder Geräte für Fitnessübungen – kein Baum bleibt ungenutzt. Optimales Training für die Cross-Disziplin und gleichzeitig gut fürs Immunsystem. "Ich war schon ewig nicht mehr erkältet", witzelt Schiminski.

Die größte Herausforderung und gleichzeitig das schönste Erlebnis beim Laufen? "In jedem Lauf kommt der Punkt, an dem man denkt, es geht nicht weiter – an dem man richtig ›beißen‹ muss. Wenn man aber diesen Punkt meistert und die nötige Willenskraft aufweist, dann hat man das Gefühl, für immer weiterlaufen zu können", erzählt die 18-Jährige mit leuchtenden Augen. Das Laufen sei wie die morgendliche Dusche. Am Anfang müsse man sich überwinden, aber sobald man drin sei, wolle man gar nicht mehr raus.

Der Wille, fünf- bis sechsmal die Woche zu trainieren und bei jedem Lauf alles zu geben, helfe ihr auch beim Erreichen ihrer privaten Ziele. Ein mit Bravour bestandenes Abitur mit einem Schnitt von 1,3 reichte noch nicht ganz für das angestrebte Medizinstudium. So macht die Bisingerin gerade ein freiwilliges soziales Jahr in der BG-Unfallklinik in Tübingen. Vor allem in der physiotherapeutischen Abteilung für Querschnittsgelähmte liegt ihr Aufgabenbereich. "Es macht mir einfach Spaß, diesen Menschen Freude zu bereiten und ihnen helfen zu können". Und auch die Arbeit in einem funktionierenden Team von Pflegern und Praktikanten sei ihr sehr wichtig.

Egal, wo sie das Studium und das Berufsleben später hinführen, das Laufen soll als feste Konstante in Annikas Leben bleiben, das steht außer Frage.

"Wenn beim Lernen oder später im Beruf mal wieder der Kopf platzt – seine Schuhe schnappen und an der frischen Luft eine Runde laufen gehen kann man immer".

Begonnen hatte Annika Schiminski vor langer Zeit auf der 800-Meter-Strecke, die sich über zwei Stadionrunden erstreckt. Später stieg sie dann um auf die 1500 Meter. Beide dieser Distanzen gehören zu den Disziplinen der Mittelstrecken. Die Geschwindigkeit der schnellsten Frauen liegt bei 1500 Metern bei etwa 23, auf 800 Meter sogar bei 25 Stundenkilometern. Inwzischen hat sich die 18-Jährige hauptsächlich auf den Halbmarathon mit einer festgelegten Distanz von 21,0975 Kilometern und auf Crossläufe spezialisiert. Vor allem die Cross-Disziplin durch profiliertes Gelände gilt als besonders anspruchsvoll.