Bisingen Neue Fasnets-Idee schlägt voll ein

Bei Glühwein und Heißen Roten und der musikalischen Unterhaltung durch die Krawallos konnten die Besucher das Geschehen verfolgen. In der Zwischenzeit trafen dann auch Krätza Kätter und Bachpfladerer ein und sorgten für Furore.

Die bereits siebte Narrenparty der Narrenzunft Maurochen findet am Samstag, 28. Januar, unter dem Motto "Wilder Westen" in der Vereinshalle in Thanheim statt.