Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger und seine Frau Annika haben am Samstag auf der Burg Hohenzollern geheiratet. Überrascht wurde das Paar von der Freiwilligen Feuerwehr und den Musikkapellen aus der Gesamtgemeinde. Offiziell wusste niemand etwas von dem Termin hinter den historischen Mauern. Das Wetter passte, zumindest regnete es nicht. Auf dem Wartturm flatterte die schwarz-weiße Preußenfahne im Wind. Während in der St.-Michael-Kapelle die Hochzeitszeremonie ablief, formierten sich Feuerwehrangehörige und Musiker vor der Kapelle. Wenngleich sich auch die Trauung zeitlich etwas länger hinzog als gedacht, so war die Überraschung perfekt: Rund 40 Feuerwehrleute standen Spalier und bildeten mit den mit Druckluft gefüllten C-Schläuchen einen zwölf Meter langen Rundbogen, den das frisch vermählte Brautpaar durchschreiten musste. Parallel dazu erklang der Marsch "Wir grüßen mit Musik", musiziert von einem 50-köpfigen Orchester aus Musikern der Musikvereine Bisingen, Steinhofen und Zimmern und der Musikkapelle Thanheim. Foto: Wahl