Bisingen Motivation und Stärke für die Zukunft

Bisingen. Rund 160 Personen aus den neun Gemeinden der Seelsorgeeinheit waren der Einladung des Pfarrbüros gefolgt. Sie erlebten einen überaus amüsanten Abend mit einem bunten Programm. Es war ein Dankeschön an die stets verlässlichen Helfer, die sich das ganze Jahr über für die Kirche und den Glauben einsetzen.

Darüber hinaus diente es der Stärkung und Motivation der Gemeinschaft, um sich auch weiter für die Arbeit der Kirche einzusetzen, so Pater Artur Schreiber. Denn dies bedeute weitaus mehr, als an Weihnachten Geschenke auszuteilen. Vorausgegangen war ein Gottesdienst in der Nikolauskirche, gehalten durch die Patres Artur Schreiber, Erwin Wieczorek, Jarek Paczkowski, Norbert Maier und Mathäus Jaszczya, unterstützt durch Lektorin Evi Schell. Musikalisch bereicherte Organist Mathias Haid die Messe.

Pater Erwin verdeutlichte in seiner Predigt, dass es sich an diesem Tag um Personen drehe, die im Schatten des Geschehens stehen, sich aber mit großer Akzeptanz und Treue wohlwollend für Kirche und Glauben zum christlichen Allgemeinwohl einbringen.