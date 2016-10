Bisingen Modehaus wird kein "Snackhouse"

Für das Neubaugebiet Fronwiesen-Raubrühl haben Gemeindeverwaltung und Erschließungsträger den Bauplatzpreis errechnet. Mit Zustimmung des Rates liegt dieser nun bei 165 Euro pro Quadratmeter.

"Im Klartext ist das nicht mal kostendeckend", sagte Klaus Ertl. Denn die Finanzierungskosten seien in dieser Planung nicht miteingerechnet. Dem stimmte Kämmerer Thomas Neher zu.

Bei der Kostenabrechnung zum Ausbau des Georgswalder Weges wurde einiges an Mehrkosten angegeben. Rund 42 200 Euro mehr als geplant hat die Gemeinde die Sanierung gekostet. Allein die Hälfte davon ist aufwendigen Arbeiten an der Wasserleitung zuzuschreiben. Dafür seien nun laut Bauamtsleiter Holger Maier "die Wasseranschlusspunkte optimiert". Klaus Ertl regte dabei an, in Zukunft auch die Ingenieurleistungen in die Kostenplanung miteinzubeziehen.

Auch bei den Straßenbauarbeiten kam es aufgrund einer Ausweitung des Baufeldes und einer zusätzlich benötigten Pflasterreihe zu Mehrkosten in Höhe von 16 000 Euro. Insgesamt hat der Ausbau des Georgswalder Weges 390 000 Euro gekostet.

Der Gemeinderat beschloss außerdem, die Abstimmung über die Änderung des Bebauungsplans "Koppenhalde" zu verschieben. Dies geschah auf Antrag von Gisela Birr, dem alle Fraktionen zustimmten. Nun werden erst alle Eigentümer gefragt, ob sie eine Veränderung des 50 Jahre alten Bebauungsplans wünschen.

Laut angedachter Beschlussfassung ist die Änderung notwendig, um "eine zeitgemäße Bebauung der noch freistehenden Baulücken zu ermöglichen". Künftig wird bei Bebauungen wohl zum Beispiel die Dachform frei wählbar sein und es werden mehr Stellplätze genehmigt.