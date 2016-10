Bisingen Mit großem Applaus durch Rock und Pop

Den Auftakt übernahmen die etwa 40 Nachwuchstalente aus Vororchester und Jugendkapelle des Musikvereins, dirigiert zuerst von Jugenddirigent Julius Hauth und danach von Jürgen Frey. Im Repertoire hatten die Musiker Stücke von Queen, Lordi, den Beatles, Toto und anderen Rock- und Poplegenden. An vorderster Bühnenfront boten Sänger Alexander Klotz und die zwei Sängerinnen Caro Krautter und Carla Thullner eine perfekte Show.

Aus den Reihen des Orchesters brillierten Solisten wie Mathias Ertl (Altsaxophon), Carina Haug (Tenorsaxophon) oder aber Lothar Staiger (Schlagzeug).

Irgendwann waren auch die Besucher nicht mehr zu halten, standen auf, sangen mit und klatschten im Takt: der Saal bebte. Es mussten drei Zugaben gespielt werden, zuletzt noch "Let me entertain you" von Robbie Williams. Mit stehenden Ovationen und Dankesworten durch Vereinschef Wolfram Dehner endete das Konzert.