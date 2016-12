Bisingen Mehrere Verletzte bei Unfall nahe Wessingen

Gegen 1.30 Uhr war ein 19-jähriger Suzuki-Fahrer zusammen mit drei jungen Mitfahrern in Richtung Wessingen unterwegs, als sein Fahrzeug aufgrund einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve ins Schleudern geriet.

Das Auto drehte sich um die eigene Achse, stürzte rückwärts eine fünf Meter abfallende Böschung hinunter und blieb total beschädigt liegen.

Bei dem Unfall wurde ein 17-jähriger Beifahrer in dem Fahrzeug schwer, die übrigen Insassen wurden leicht verletzt. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ein Rettungswagen den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in die Balinger Klinik.