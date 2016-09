Bisingen Luftballon fliegt 593 Kilometer

Rund 150 Luftballons starteten mit Karten in Thanheim, 22 Karten wurden mittlerweile an den Heimatverein zurückgeschickt. Dabei freuten sich die Organisatoren besonders auch darüber, dass die Sieger-Luftballons wirklich weit geflogen sind.

Im Gasthaus Adler überreichte der Vorsitzende Karl Dehner und Rosemarie Bogenschütz vom Vorstand in einer kleinen Feier die Preise. Der Hauptpreis, ein Gutschein für eine Ballonfahrt, ging an Lea Schneider. Ihr Ballon legte 593 Kilometer zurück bis er bei Frankfurt/Oder niederging. Der zweit weiteste Flug eines Luftballons landete nach 312 Flugkilometern. Diesen Ballon hatte Lenny Fecker auf die luftige Reise geschickt. Sein Preis war ein Tankgutschein. Sara Binders Ballon flog 301 Kilometer bis nach Bad Steben. Sie erhielt dafür als dritten Preis einen Verzehrgutschein. Den vierten Platz belegte der Luftballon von Marion Beck, der noch 225 Kilometer bis Erlangen flog. Der Ballon von Anja Hertkorn landete nach 171 Flugkilometer in Ansbach. Nur neun Kilometer weniger schaffte der Ballon von Clarissa Schell.