Bisingen "Lokalpatriotismus spielt große Rolle"

Bisingen-Zimmern. Nach Grußworten der Ortsverein-Vorsitzenden Gisela Birr informierte der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion und ehemalige Landtagsabgeordnete Hans-Martin Haller am Donnerstag in Zimmern in einem halbstündigen Vortrag über den aktuellen Stand der Klinikfrage.

Zu den Pflichtaufgaben eines Landkreises gehöre unter anderem eine stationäre Krankenversorgung, die derzeit in den Häusern in Balingen und Albstadt jedoch defizitär sei, so Haller. Daher werde seit einiger Zeit über eine Zentralisierung diskutiert – entweder durch die komplette Verlagerung nach Balingen oder durch einen Neubau auf Grundstücken bei Bisingen oder Dürrwangen.

Zwar befinde sich das Verfahren formal noch in der Schwebe, die generelle Tendenz im Kreistag sei aber eindeutig: "Der Kreistag ist mehrheitlich für ein Zentralklinikum, anstatt in die beiden bestehenden Häuser zu investieren", sagte Haller und blickte über die Kreisgrenzen hinaus: In Villingen-Schwenningen habe man beispielsweise gute Erfahrungen mit einem Zentralklinikum gemacht.