Bisingen Lieselotte feiert ihren Geburtstag

Der Autor und Illustrator Alexander Steffensmeier wurde 1977 in Lippstadt geboren, er wuchs in einem kleinen Dorf in Ostwestfalen auf. Sein Designstudium mit Schwerpunkt Illustration absolvierte er an der Fachhochschule Münster. 2004 machte er sein Diplom mit dem Bilderbuch "Lieselotte lauert". Heute lebt und arbeitet Steffensmeier als Autor und Illustrator in Münster. Die Mädchen und Jungen der ersten Klassen horchten ihm im Kleinen Saal der Hohenzollernhalle aufmerksam zu und stellten ihre Fragen, die der Schriftsteller sofort an Ort und Stelle zu beantworten wusste. Zu guter Letzt bedankte sich Marc-Oliver Dambrowski von der Gemeindebücherei für den Besuch.