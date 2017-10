Bisingen Kress muss Produktion herunterfahren

Dabei hatte Insolvenzverwalter Jochen Sedlitz mit einem Investorenteam um einen Düsseldorfer Unternehmer einen Insolvenzplan vereinbart, der der Firma und ihren verbliebenen Mitarbeitern eine gute Zukunft versprach. Wichtiger Bestandteil war der Verzicht von Gläubigern auf einen Teil ihrer Forderungen.

Ein Urteil des Bundesfinanzhofes vom Februar 2017 führt nun allerdings dazu, dass Kress für diesen Forderungsverzicht hätte hohe Steuern zahlen müssen. Auch viele weitere deutsche Firmen in Insolvenzverfahren seien betroffen, so der Insolvenzverwalter. Da sofort klar war, dass dies Arbeitsplätze gefährdet, sei das deutsche Einkommenssteuerrecht schnell geändert worden. Allerdings müsse noch die EU zustimmen, und da sei derzeit unklar, ob und wann dies geschehe. Unter solchen Bedingungen ist niemand bereit, Geld für eine Sanierung auszugeben.

Wie die neue Verfahrensweise der Finanzverwaltungen wirkt, verdeutlicht der Insolvenzverwalter an einem Beispiel: Wenn die Gläubiger eines Unternehmens auf Forderungen in Höhe von drei Millionen Euro verzichten, um damit das Überleben einer Firma zu ermöglichen, werden diese drei Millionen so besteuert, als ob sie die Firma als Ertrag erwirtschaftet hätte. An dieser Steuerforderung wird ein Sanierungsplan in der Regel scheitern.