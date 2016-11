Bisingen Kommunen arbeiten Hand in Hand

Die Stadtkasse Albstadt übernimmt in Zukunft die Bisinger Buchführung. Zudem werden dort unter anderem auch die Kassenmittel verwaltet und der Zahlungsverkehr abgewickelt. Das beschloss der Bisinger Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig.

Grund ist neben der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (siehe Infokasten), dass die langjährige Kassenverwalterin zum Zeitpunkt der Einführung am 1. Januar 2020 wohl in den Ruhestand geht. Für sie konnte kein Nachfolger gefunden werden. "Qualifiziertes Personal dauerhaft für wichtige Personen in der Kommunalverwaltung zu gewinnen wird mittlerweile zum Glücksspiel", heißt es in der Sitzungsvorlage. "Das ist grundsätzlich ein Problem im öffentlichen Bereich", sagt Kämmerer Thomas Neher. Wenn man einen starken Partner wie Albstadt an der Seite habe, tue man sich deutlich leichter.

Die interkommunale Zusammenarbeit "macht in vielen Bereichen Sinn", so Bürgermeister Roman Waizenegger. Man werde damit "ökonomische Synergien nutzen". Das Ziel sei aber die optimale Dienstleistung für die Bürger.