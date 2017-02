Bisingen Kneipenschläger-Prozess: Urteil erwartet

Was ein "netter Abend" werden sollte, eskalierte in einem brutalen Streit, der tödlich hätte enden können. Davon ist der leitende Oberstaatsanwalt Jens Gruhl nach der Beweisaufnahme in dem Fall überzeugt.

Angeklagt sind drei Männer im Alter von 28, 32 und 37 Jahren. Sie sollen in der Nacht zum 24. September 2016 in und vor der Kneipe an der Hauptstraße einen damals 19-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben, nachdem der "aus Notwehr" einer Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Dabei verpassten sie ihrem Opfer Schläge und Tritte gegen den Kopf. Zwei von ihnen sind deshalb wegen versuchten Totschlags vor Gericht (wir berichteten)

Für diese beiden, einen 37-jährigen Kroaten und einen 28-jährigen Deutschen fordert Staatsanwalt Gruhl deshalb Freiheitsstrafen von drei Jahren und neun Monaten, beziehungsweise vier Jahren und sechs Monaten. Verwandte, Freunde und Bekannte des 28-Jährigen, die die mehrtägige Verhandlung im Hechinger Landgericht mitverfolgt haben, reagierten auf diese Forderung sichtlich geschockt. Für den dritten Angeklagten, der nur am Anfang an dem Angriff beteiligt war und später half, das Opfer aus der Kneipe in Sicherheit zu bringen, schlug der Staatsanwalt eine sechsmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung vor.