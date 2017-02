Bisingen Kinos zeigen "A Cure for Wellness" schon vorab

Die Burg selbst liegt im Film zwar in den Schweizer Alpen, ist aber dennoch unverkennbar die Burg und in dem 146 Minuten langen Thriller immer wieder deutlich wieder zu erkennen. Zum Inhalt des Filmes darf noch nichts berichtet werden, die 20th Century Fox hat eine Sperrfrist bis zum 8. Februar gesetzt.

Im Abspann des Filmes wird die Burg Hohenzollern auch bedacht. Eine Danksagung ist Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern, Burgverwalterin Anja Hoppe sowie "Roland Beck and the whole castle crew" (zu deutsch: Roland Beck und der ganzen Burg-Mannschaft) gewidmet.

Weitere Informationen: "A Cure for Wellness" wird in Hechingen als Vorpremiere schon am Mittwoch, 22. Februar, ab 20 Uhr im Schwanen-Kino gezeigt. Der Vorverkauf beginnt heute auf http://hechingen.zollernalb-kinos.de