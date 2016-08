Bisingen Kinder und Betreuer sind gut eingespielt

Der Erzieher kennt einige der Kinder bereits. So hat Roth schon bei der Grundschule und der Ganztagsbetreuung in Bisingen gearbeitet. Der 25-Jährige schätzt die lockere Atmosphäre, die bei den Ferienspielen herrscht. So läuft im Hintergrund des Gruppenraums Musik, die einen bastelten, die anderen tollen umher. "Es ist entspannter und verspielter. Die Kinder machen hier alles auf freiwilliger Basis", sagt Roth. Er lernt einige der Kinder auch noch mal anders kennen: "Manche sind in der Schule ganz ruhig und bei den Ferienspielen blühen sie richtig auf." Da passiert dann auch mal was, richtige Verletzungen gab es bisher aber noch nicht, nur ein aufgeschrammtes Knie.