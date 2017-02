Bisingen Kinder sind die Zukunft der Kapelle

Bisingen. Die Aufnahmen für die neue CD, die Gründung des Vororchesters und die Beteiligung am Dorffest nannte der Vorsitzende Frank Endress bei der Hauptversammlung als Meilensteine des vergangenen Jahres.

Und es geht voller Tatendrang weiter. Mit der Prunksitzung startet die Musikkapelle am 18. Februar in das Jahr. Am 29. und 30. April findet ein Konzert statt, bei dem das Hauptorchester und die Jugendlichen das Programm gestalten. Das Sommerfest steigt am 24. und 25. Juni. Und auch der Termin für das Jahreskonzert steht schon fest. Es soll am 2. Dezember stattfinden und ein Themenkonzert sein. Endress hob hervor, wie sehr er sich über die sich positiv entwickelnde Jugendarbeit freue, zumal diese so langsam Früchte trage. Für den Verein wurde auch ein neuer Anhänger erworben, wozu noch weitere Sponsoren gesucht werden.

Dirigent Erwin Nehlich lobte das Orchester in der musikalischen, technischen und klanglichen Entwicklung. Das Jubiläumskonzert war seiner Meinung nach "das Beste seit Langem". Mit der CD-Aufnahme zeigte er sich sehr zufrieden, obwohl die Arbeiten auch anstrengend gewesen seien. Die Klangqualität und die Spielfreude der Musikkapelle seien vom Tonstudienleiter in den höchsten Tönen gelobt worden.