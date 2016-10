Bisingen Keine alltägliche Führung

Die Exkursion, welche Carina Haug, Spanisch-Lehrerin am Gymnasium Hechingen, initiiert hatte, startete am Bahnhof. Nach einführenden Worten von Jugendguide Konstantin Schoenleber, der sich außer in Bisingen auch an der Stauffenberg-Gedenkstätte in Lautlingen engagiert, ging es weiter zum ehemaligen Lagergelände in der Schelmengasse und ins einstige Schieferabbaugelände im Kuhloch.

Der Abschluss erfolgte im Museum, wo die Gruppe die Ausstellung auf eigene Faust erkunden konnte. Der Führung angeschlossen hatten sich die neue Museumsbeauftragte Doris-Astrid Muth und Frank Wagner, freier Mitarbeiter bei der Landeszentrale für politische Bildung (LpB). Dort wird derzeit ein neues Konzept für Gedenkstättenbesuche von Schulklassen auf den Weg gebracht.

Freie Mitarbeiter der LpB wollen vor einer Exkursion die betreffenden Klassen besuchen und auf das Thema vorbereiten. Sie werden danach an den Führungen teilnehmen und diese wiederum mit den Schülerinnen und Schülern nachbesprechen. Als Kooperationspartner hat sich die LpB für drei Gedenkstätten im Regierungsbezirk Tübingen entschieden: Grafeneck bei Münsingen, Laupheim bei Ulm – und Bisingen.