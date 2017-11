Bisingen Kein Durchkommen mehr am Ortseingang

Der erste Bauabschnitt umfasst den Kreisverkehr und den Abschnitt der L 360 in Richtung B 27 bis zur Lidl-Einfahrt. Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich von der Einfahrt in den Lidl-Parkplatz bis zum Anschluss der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen. Lidl und Getränkemarkt sind während Bauabschnitt 1 nur aus Richtung B 27/Grosselfingen erreichbar, für die Dauer des Bauabschnitts 2 nur über den Kreisverkehr. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 17. November.