Bisingen Jubiläum: Herbst wird auf der Burg begrüßt

Und buchstäblich golden war diesmal der Rahmen. Letzteres sogar in doppeltem Sinne, denn der "Goldene Herbst" warf am Wochenende schon mal seine Sonnenstrahlen auf ein Ereignis voraus, das am Montag und Dienstag ebenfalls groß gefeiert wird: das Burg-Jubiläum. Fast schien es, als wollte dazu auch noch der Spätsommer seine Glückwünsche übermitteln, der sich zum Auftakt am Samstag noch einmal von seiner besten Seite zeigte.

Dass er langsam aber sicher weichen muss, das verdeutlichten nicht nur die bunt gefärbten Blätter der Bäume und die Kürbisse und Astern, mit denen der Burghof geschmückt war. Auch zwei ganz besondere Gesellen, die die zahlreichen Besucher schon am Tor begrüßten, ließen keinen Zweifel daran: Vogelscheuchen gehören nun eindeutig zum Herbst.

Auf ihren langen Stelzenbeinen staksten die fantastischen Feld-Gesellen freundlich lächelnd über das Gelände und zogen mit einem gedämpften "Pssst" die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich. Durch ihre Größe hatten die Herbstriesen einen sehr guten Überblick, über das, was auf dem Burggelände alles geboten war.