Bisingen Jetzt sind die Sternsinger unterwegs

Bisingen. Bei der Aktion geht es um den Klimawandel und was er in der Region Turkana verursacht. Die Familien dort haben nichts zum Klimawandel beigetragen, müssen aber mit den schlimmen Folgen, Dürre und Hunger, leben. Die Sternsinger wollen mit ihrer diesjährigen Aktion den Menschen dort helfen. Die Sternsinger unterstützen weltweit knapp 2300 Projekte in über 100 Ländern.

Zusammen mit den beiden Sängerinnen Jule Schwaner und Jessica Scheppele bereicherten die Sternsinger den Neujahrsgottesdienst. Pater Artur Schreiber sprach allen Kirchenbesuchern seinen Neujahrsgruß aus. Jule Schwaner und Jessica Scheppele sowie deren Mütter organisieren in diesem Jahr die Sternsingeraktion. Vor dem Altar stehend, erhielten die rund 30 "Weisen aus dem Morgenland" von Pater Artur sowohl den Auftrag als auch den Segen. Dann gab er ihnen den geweihten Weihrauch – gespendet von der Familie Ertelt – und die Kreide.

In der Aufmachung der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar werden die Sternsinger in den kommenden Tagen, aufgeteilt in sechs Gruppen, Gottes Segen in die Häuser bringen und zudem ihren Spruch "Christus mansionem benedicat" (Herr segne dieses Haus) an die Haustüre schreiben.