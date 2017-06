Bisingen Jazz mit Fürst Karl Friedrich

Das garantiert eine absolute Profiqualität. Und obwohl der Fürst als Chef der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern beruflich stark eingespannt ist, "musiziert er auf sehr hohem Niveau", erklärt Christian Baumgärtner. In dieser Band sei Karl Friedrich von Hohenzollern auch derjenige, der die Stücke auswähle, der den Stil der Interpretation bestimme, "und seine besondere Begeisterung für die Musik schlägt dabei voll durch", so Baumgärtner. Natürlich sei der Fürsten-Titel des Bandleaders einer der Gründe, weshalb diese Formation auffalle, "aber das reicht nicht weit, wenn die Qualität nicht stimmen würde."

Vier bis acht Auftritte hat die Band pro Jahr. Es könnten leicht mehr sein, aber der fürstliche Terminplan lässt das nicht zu. Das Konzert auf der Zollerburg wird also etwas besonderes und auch eine regionale Premiere. Denn abgesehen von einem Open-Air-Kurzauftritt in Albstadt ist es das erste Mal, dass "Royal Groovin" in so einem Rahmen in der Albregion auftritt.

Musiker sein hat im Hause Hohenzollern übrigens schon Tradition: Friedrich von Preußen, bekannt als "Alter Fritz", hat sich nicht zuletzt wegen seiner Leidenschaft für das Flötenspiel mit seinem Vater, dem "Soldatenkönig" überworfen. Später gab er auf Schloss Sanssouci Flötenkonzerte auf höchstem Niveau.

Einlass zum Konzert ist um 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Das Ende ist gegen 21.30 Uhr. Besucher werden mit einem Pendelbus vom Burg-Parkplatz 1 bis zum Eingangstor der Burg gebracht. Die Parkplatzgebühren und der Bus sind im Ticketpreis enthalten. Die letzte Busfahrt zurück zum Parkplatz ist um 23 Uhr.

Tickets: Die Tickets für das Konzert kosten 38,50 Euro und sind erhältlich auf www.schwabo. de/tickets oder in der Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten, Hofgartenstraße 1, in Hechingen, Telefon 07471/98 74 10.