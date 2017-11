Bisingen Isba-Schreinerei zimmert die neue Krippe auf der Burg

Stolz übergaben die Isba-Mitarbeiter am Dienstag die Krippe an Burgverwalterin Anja Hoppe. "Ich bin entzückt über dieses handwerkliche Kunstwerk", so die Burgverwalterin. Pünktlich zum kommenden Weihnachtsmarkt werde die Krippe unter dem sieben Meter hohen Christbaum in der Stammbaumhalle aufgebaut sein, wo sie dann bis Drei-König von den Burgbesuchern bestaunt werden könne. "Und wir freuen uns über die tolle Zusammenarbeit mit der Burg Hohenzollern und dass die Krippe ihre Heimat unter dem Burg-Christbaum gefunden hat", sagten die drei Handwerker.