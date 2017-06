Bisingen Info

Am ersten Tag machte sie sich bei strömenden Regen auf die erste, 25 Kilometer lange Etappe nach Roncesvalle. Die Strecke war anspruchsvoll mit einem Aufstieg von 1270 Metern und einem Abstieg von 480 Metern. Am Ziel angekommen, war sie "fertig", und glücklich in der warmen Herberge angekommen zu sein. "Man ist froh über einen Schlafplatz. Ganz egal mit wie vielen Menschen man sein Zimmer teilt", erzählt Rosi Fischer. Zum Teil gebe es Schlafräume mit bis zu 40 Betten.

Menschen aus der ganzen Welt, egal welchen Alters, sind auf dem Jakobsweg unterwegs. Die Pausen verbringe man oft mit anderen Pilgern, esse gemeinsam und unterhalte sich. Alle gehen den gleichen Weg mit dem gleichen Ziel. "Man gehört irgendwie zusammen", sagt Fischer und man merke auch schnell, dass man nicht viel brauche um glücklich zu sein. Es mache Spaß und man sei stolz auf sich wenn man am Ende des Tages 20 bis 30 Kilometer geschafft habe.

Blasen an den Füßen sind das einzige Problem

Einziges Problem: die dicken Blasen an den Füßen. Dies hielt die Bisingerin jedoch nicht davon ab, jeden Morgen von neuem zur täglichen Etappe aufzubrechen. Zum Glück sei man mit diesem Problem nicht allein, "am Abend in der Herberge ist es manchmal eher wie in einer Klinik mit lauter Fußkranken", erzählt Fischer.

Die Menschen auf dem Weg seien alle sehr offen, freundlich und hilfsbereit. Dies betreffe auch die Einheimischen. So könne es passieren, dass ein Spanier gestikulierend aus dem Haus gerannt kommt, um dem Wanderer zu sagen, dass man falsch gelaufen ist.

Nach viereinhalb Wochen erreichte Rosemarie Fischer ihr Ziel Santiago de Compostela. Hier habe sie viele Menschen wieder getroffen, die sie unterwegs mal ein zwei Tage gesehen und dann wieder aus den Augen verloren hatte. Alle hätten es geschafft und natürlich müsse man auch sein "Certificado" abholen, die offizielle Bestätigung, dass man den Weg zurückgelegt hat.

Anschließend geht es in die Kathedrale, wo gemeinsam die heilige Messe gefeiert wird. "Hat man diesen langen Weg hinter sich gebracht, muss man natürlich die letzten Kilometer bis zum Meer auch noch laufen. Sind ja nur noch 90 Kilometer", scherzt die Bisingerin. So ging es am nächsten Morgen weiter in Richtung Finistere und dort am Meer entlang bis nach Muxia noch einmal 30 Kilometer.

Insgesamt 920 Kilometer in 35 Etappen hat die Bisingerin zurückgelegt. Täglich zwischen 20 und 30 Kilometer. Jederzeit würde sie sich wieder auf den Weg machen und das Abenteuer auf sich nehmen.

Santiago de Compostela zählte neben Rom und Jerusalem zu den bedeutendsten Pilgerzielen des christlichen Mittelalters. 830 wurde der Ort zum Wallfahrtsort ernannt, als in einem Grab gefundene Gebeine dem Apostel Jakobus zugeschrieben wurden. Seit fast vier Jahrzehnten erlebt der Jakobsweg eine Renaissance. Jahr für Jahr sind es über 75000 Menschen, die dort hin pilgern.