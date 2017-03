Bisingen Immmer wieder zugemüllt: Grillstelle abgebaut

Der Rastplatz für Wanderer und Spaziergänger bot mit seinen drei Tischen und sechs Bänken immerhin für rund 30 Personen Platz. Außerdem befanden sich in unmittelbarer Nähe zwei große metallene Abfalleimer, die der Heimatverein regelmäßig leerte. Dennoch wurden leere Verpackungen und Flaschen oft nicht in den Mülleimern entsorgt, sondern ringsum auf den Boden geworfen und die Bänke teils in die Feuerstelle gelegt. Wer Lust hatte die Grillstelle zu benutzen, musste sich nicht einmal auf der Verwaltung anmelden, geschweige denn Kaution hinterlegen, wie dies bei vielen anderen Einrichtungen dieser Art üblich ist. Der Wessinger Heimatverein hat schon längere Zeit diese Missstände beobachtet und nun seine Konsequenzen gezogen.