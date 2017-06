Bisingen Hymnen auf Flughäfen, die nie fertig werden

Doch wenn man bedenkt, dass das einst von Randy Crawford besungene "Street Life" ziemlich rau ist, wird rasch klar, warum Vocal Recall gerade diese Melodie für ihr Lied gewählt haben. Ist eben doch nicht alles so rosarot, wie es in den Liedtexten zum Ausdruck kommt. Also in diesem Fall eher (k)ein Hoch "Auf uns"? Ist sicher besser so, denn "das Hochhaus, dass da vor uns liegt, ist nicht das beste, das es gibt", wissen die Künstler aus eigener Erfahrung.

Und auch der Blick ins Innere des Gebäudes weckt nicht gerade Euphorie. Denn statt des alten Holzmichls lebt dort der alte Hausmeister. Und ja – "er fegt noch." Geradezu "Atemlos durch den Schacht" sozusagen, denn "dort kifft er in der Nacht."

Missstände soweit das Auge reicht. Da ist es dringend an der Zeit, folgende Forderung zu stellen: "Nehmt den Spinnern das Kommando" und "Rinder an die Macht" – ein Statement, das auf nichts besser passt, als auf den Berliner Großflughafen. "Eigentlich hatten wir ja ein Lied darüber vorbereitet, aber das ist nicht rechtzeitig fertig geworden", gestand das Ensemble. Stattdessen halt eine Sinfonie vom alten Beethoven.

Und so wird aus der "Ode an die Freude" eben eine Ode an eine nimmer enden wollende Komödie, die in in der Liedzeile "Seid verschlungen, Millionen!" gipfelt. Was soll man zu so viel kollektivem Versagen noch sagen? Da ist selbst ein "Older better knower" mit seinem "Latino on the End." Zu Ende ging nach rund zweieinhalb Stunden am Samstag auch eine großartige Show. Mit den Worten "Vielen Dank, dass Sie die Revue haben passieren lassen" und mehreren Zugaben verabschiedeten sich die Künstler von ihrem begeisterten Publikum.