Bisingen Hundekot sorgt weiter für Ärger

"So nicht!", könnte man sagen. Nun hat man die Hundetoiletten aufgestellt und dann findet man in freier Natur Tüten mit den entsprechenden Hinterlassenschaften liegen, kritisierten die Räte. Auch ärgerlich ist, wenn Vertiefungen in Feldwegen mit Bauschutt aufgefüllt werden. Dieser gehört dort nicht hin.

Doch es gab auch Positives im Rat zu berichten. So konnte ein großes Lob an die Gärtner der Gemeinde ausgesprochen werden. So schön wie dieses Jahr war die Bepflanzung der Blumenkästen am Weidenbach noch nie. Auch bei "Wessingen grillt" wurde dies immer wieder von den Bürgern angesprochen.

Zudem zeigt sich die Friedhofsmauer in neuem Glanz: Die Mauer wurde renoviert und neu gestrichen. Dann beschloss der Rat, die Spenden der Bürger bei "Wessingen grillt" an den Verein Bürger helfen Bürgern zu geben. Durch die Anschaffung des "Flecka Hopser" könne man das Geld dort gut gebrauchen und es komme gerade auch den älteren Mitbürgern zugute, wurde hervorgehoben.