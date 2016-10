Bisingen Horrorfilm taucht Burg in gruseliges Licht

In dem Film unter der Regie von Gore Verbinsky geht es um ein mysteriöses "Wellness-Center" in den Schweizer Alpen, in dem Patienten von einer seltsamen Krankheit kuriert werden sollen.

Für den Film wurde im Sommer 2015 zwei Wochen lang auf der damals komplett abgeriegelten Burg Hohenzollern gedreht. Die Dreharbeiten wurden streng von der Außenwelt abgeschirmt. Von den Hauptdarstellern Dane DeHaan, Mia Goth und Jason Isaacs war nichts zu sehen. Der Film läuft Anfang 2017 in den deutschen Kinos an.

Der Trailer: