Bisingen Hinter die Kulissen der Burg schauen

Wer gerne das Tanzbein schwingt, an zehn Nachmittagen wird der Boden des kleinen Saals der Hohenzollernhalle für die Senioren zum Tanzparkett. Was ist das Besondere an diesem "Seniorentanz"? Es sind zum Teil Folkloretänze aus aller Welt, für Senioren vereinfacht, zum anderen extra für Senioren konstruierte Tänze, die in den Figuren und Schritten das Gedächtnis und die Beweglichkeit fördern, aber nicht überfordern. Die Veranstaltung startet am Montag, 19. September, und kostet 41 Euro für zehn Nachmittage.

Wer sich lieber draußen bewegt, ist bei Apotheker Winfried Ertelt und seiner Pflanzenwanderung im Herbst gut aufgehoben. Pflanzen werden bestimmt und erläutert. Auch Früchte und deren Verwendung beziehungsweise Wirkstoffe werden besprochen. Was wünschen sich Senioren sehnlicher, als fit zu bleiben an Leib, Seele und Geist. Die Veranstaltung findet am Samstag, 24. September, statt und kostet für Erwachsene 3,50 Euro. Für Kinder ist die Wanderung umsonst.

Eine Abenteuerwanderung zum Hundsrücken für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren mit fünf Kilometern und 400 Höhenmetern wird am Freitag, 23. September, geboten. Die schöne Aussicht wird dort durch ein Fernglas bewundert.

Weitere Informationen: Anmeldungen sind bei der Geschäftsstelle der VHS Bisingen im Rathaus, Heidelbergstraße 9, Telefon 07476/89 64 12, möglich. Der Anmeldeschluss ist eigentlich offen. Sofern noch Plätze im Kurs vorhanden sind, sind auch noch kurzfristige Anmeldungen möglich.