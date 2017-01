Bisingen Heiße Silvesterparty in voller Halle

Bisingen. Es wurde getanzt, gelacht und gesungen. Steinemer hieß die gut gelaunte Silvesterfamilie willkommen, bedankte sich bei den treuen Gästen und führte außerdem galant durchs Programm. Über 300 Gäste aus naher und ferner Umgebung besetzten die geschmückte Halle und erlebten einen vergnüglichen, amüsanten und spritzigen Unterhaltungscocktail, eine bunte Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik, Gesang und viel Tanz. Bis etwa drei Uhrmorgens herrschte ausgelassene Stimmung.

Beste Laune und gutes Essen

Das hervorragend gelaunte Publikum erlebte ein kurzweiliges "Feuerwerk der guten Laune", so Organisator Steinemer, der diesen Silvesterball in Zusammenarbeit mit dem Gasthaus Kaiser aus Hechingen-Boll veranstaltete. Die vorzüglichen Speisen am Silvesterabend beinhalteten mehrere Buffets, nämlich das Vorspeisenbuffet zur Begrüßung-, das Haupt-, Dessert- und Mitternachtsbuffet.