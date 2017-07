Der von Rosemarie Bogenschütz organisierte Halbtagesausflug des Heimatvereins Thanheims führte ins Obstbaumuseum nach Glems. Das Museum, untergebracht in der ehemaligen örtlichen Kelter, ist mit der Vermittlung historischer Inhalte rund um den Obstanbau im süddeutschen Raum einmalig. Nach den lehrreichen Ausführungen saß man in uriger Umgebung bei Kaffee und Kuchen oder einem Glas Most gemütlich beisammen. Foto: Verein