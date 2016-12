Bisingen Heimatliebe mit einer Prise Ironie

In deinem Video bist du ja in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Zu ganz unterschiedlichen Jahreszeiten. Wie lang hast du für die Aufnahmen gebraucht? Sind das alles deine Lieblingsorte?

Wir haben im Sommer zwei Tage gedreht und jetzt im November haben wir die letzten Aufnahmen an einem Tag in der alten Heimat eingefangen. Wir waren in Ulm, Tübingen, Esslingen, Herrenberg, Stuttgart, Bisingen/Steinhofen, Balingen, Ebingen, Onstmettingen (Zeller Horn), am Bodensee und in Sigmaringen unterwegs. Mein Lieblingsort von allen Aufnahmen ist definitiv das Zeller Horn, da der Blick auf den Zollernalbkreis und die Burg Hohenzollern einfach sehr mächtig ist. Es war jedoch wirklich sehr kalt und windig dort. Man sieht auch im Video, dass der Drei-Wetter-Taft nicht hält, was er verspricht.

Das Thema Heimat ist ja derzeit im Trend, was denkst du, woher kommt das, diese Sehnsucht nach der Heimat?

Ich kann nur für mich reden. Aber ich wohne jetzt seit mehreren Jahren in Stuttgart und seit zwei bis drei Jahren zieht es mich wieder mehr in die Heimat zurück. Man schätzt mehr die Dinge, die früher für einen selbstverständlich waren. Die schöne Umgebung, die Ruhe und die Gelassenheit.

Im neuen Video singst du etwas wie: "Wir können alles, wirklich alles, aber Hochdeutsch nicht". Kannst du wirklich kein Hochdeutsch?

Natürlich kann ich Hochdeutsch sprechen. Wobei eben leichte schwäbische Einflüsse vorhanden sind. So wird aus einem "s" oft ein "sch" und aus einem "als" gerne mal ein "wie". Richtig breites Schwäbisch kann ich nicht. Mir wurde auch nach einem Auftritt gesagt, dass ich an meinem Schwäbisch noch üben könnte.

Dürfen denn die Fans auf neues Material oder sogar Konzerte von dir hoffen?

Ich denke, dass wird sich zeigen. Der anfängliche Hype von "Wo kommsch her" ist, wie der Lauf der Dinge so ist, natürlich abgeflacht und ich bin sehr dankbar für die unvergesslichen Momente. Stand heute sind keine Konzerte oder Auftritte geplant.

Du bist ja angeblich gerade am Aufnehmen deines neuen Albums, wie läuft’s? Wann erscheint es?

Das ist korrekt. Ich bastele gerade an Songs für ein neues Album, wann dies jedoch fertig sein wird, kann ich nicht sagen. Wenn es gut läuft wird es Frühjahr/Sommer 2017, kann aber auch gut erst Ende 2017 beziehungsweise Anfang 2018 werden.

Ich habe ja einen ganz normalen Job und verbringe gerne Zeit mit den Liebsten. Ich will der neuen Platte zudem Zeit geben, soll ja auch ein gutes Ding werden.

Die Fragen stellte

Julia Brenner

Weitere Informationen: www.facebook.com/charliebakermusic www.youtube.com/user/karlbaecker