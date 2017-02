Bisingen/Hechingen Autohändler wegen Betrugs vor Gericht

Im Raum Stuttgart und bis nach Bayern waren die Dokumente mit dem gleichen gefälschten Stempel festgestellt worden, die im Zusammenhang mit denen in Hechingen aufgetauchten stehen sollen. Was wirklich ablief, konnte man der Übersetzung aus dem Arabischen und vor allem dem gegenüber den Polizeiprotokollen eingetretenen Gedächtnisschwund der Zeuginnen, nur schwer entnehmen. Fast schien es, dass die zum TÜV angemeldeten Autos den Eigentümerinnen völlig unbekannt waren. Der Vater des Familienclans der geschädigten Autobesitzer hätte zwar sagen können, was wirklich war, aber er hält sich momentan auf unbestimmte Zeit in Ägypten auf.

Munition war uralt und völlig unbrauchbar

Bleibt noch die Sache mit dem unerlaubten Besitz von Munition. Die, so der ermittelnde Polizeibeamte, sei uralt und verwendungsunfähig, weil stark oxidiert gewesen. Die Herkunft konnte nicht mehr ermittelt werden. Der Angeklagte und ein Freund waren sich über die Brisanz des Fundes bewusst und wollten die Munition ordnungsgemäß entsorgen. Auf Nachfrage der Richterin, warum sie damit nicht gleich zur Polizei gegangen seien, kam eine Antwort, die zum Nachdenken anregte. "Wir hatten Angst gleich als Sympathisanten dem IS zugeordnet zu werden. Wir wollten alles richtig erledigen, notfalls auch mit einem Rechtsanwalt. Aber als Moslems ist das für uns nicht so einfach."

Zum Prozessende fand man zu einem Urteil, welches allen Beteiligten gerecht wurde. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde der Tatbestand auf die Weitergabe gefälschter Dokumente zurückgenommen, der Munitionsfund wurde auf den Besitz unbrauchbarer Munition zurückgenommen. Der Angeklagte zeigte Reue, er werde sich künftig die ihm vorgelegten Dokumente genauer ansehen. Den Vorwurf, als erfahrener Autohändler die Fälschungen nicht erkannt zu haben, konnte er nicht entkräften. In Zukunft will er aber besser aufpassen.

Beim Urteil verhängte die Richterin 95 Tagessätze zu je 20 Euro, zahlbar in monatlichen Raten.