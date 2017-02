Bisingen Hat 54-Jähriger Freundin seiner Tochter zum Sex gezwungen?

Während eines Gewitters seien beide Mädchen ins eheliche Bett gekommen, und im Lauf der Zeit sei die Freundin immer öfter auch allein zu ihm ins elterliche Schlafzimmer gekommen, während seine Ehefrau im Wohnzimmer geschlafen habe. Die Initiative sei voll und ganz von dem Kind ausgegangen, betonte der Angeklagte. Das Mädchen habe sich zu Hause unverstanden und zurückgesetzt gefühlt und habe deshalb seine Nähe gesucht. Das sei im Lauf von zwei Jahren 50 bis 60 Mal passiert. Im Bett habe er sie dann auf ihren eignen Wunsch an Brust, Bauch und Rücken gestreichelt, zu sexuellen Handlungen sei es jedoch nie gekommen. Er habe nie das Bedürfnis gehabt, Sex mit einem Kind zu haben, beteuerte er.

Das Gericht tat sich schwer damit, das zu glauben, zumal der Angeklagte zugab, dass das Mädchen öfter nackt in seinem Bett gewesen sei. Ein Mädchen an der Brust zu streicheln sei ganz klar eine sexuelle Handlung, warf der Richter dem Beschuldigten vor. Wie er es so weit habe kommen lassen können, obwohl ihn nach eigenen Angaben die eigene Ehefrau sogar vor den Folgen seines Tuns gewarnt habe? "Ich war einfach naiv", so der frühere Markthändler.

Laut Aussage der Kriminalbeamtin, bei der das mutmaßliche Opfer im November 2014 den Missbrauch angezeigt hat, hat das Mädchen bei der polizeilichen Vernehmung sehr detaillierte Angaben zu den sexuellen Handlungen bis hin zum Geschlechtsverkehr gemacht, zu denen der Angeklagte sie aufgefordert haben soll. Dem Kind sei das aber damals nach eigenen Angaben nicht komisch vorgekommen. Erst mit etwa zwölf Jahren, als sie mehr Kontakt zu Gleichaltrigen hatte, sei ihr das Abartige dieser Handlungen bewusst geworden. Die Eltern, denen sie sich anvertraute, hätten jedoch an ihren Schilderungen gezweifelt. Erst 2010 habe die damals 16-Jährige sich an den Verein Feuervogel gewandt und sich nach mehreren Beratungsgesprächen schließlich 2014 zur Anzeige entschlossen, "um die Sache abzuschließen", schilderte die Kommissarin.

Gewalt habe der Angeklagte laut den Angaben des Mädchens bei der Polizei nie angewandt. Er sei immer "freundlich und nett" gewesen.

Die Verhandlung wird am 15. Februar mit der Vernehmung des mutmaßlichen Opfers fortgesetzt, dies aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.