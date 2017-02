Bisingen Großinvestition für die Sicherheit

"Standort ist ideal"

Gespart wird dafür überall, wo es geht – an der Konstruktion und der Ausrüstung, "es ist nicht so, dass wir goldene Wasserhähne kriegen", betonte Dieter Fecker, Gemeinderat und Feuerwehrkommandant. Er appellierte, dem Beschlussvorschlag der Gemeinde zuzustimmen und die Feuerwehrhaus-Sanierung auf den Weg zu bringen. Immerhin sei die Planung nun schon weit vorangeschritten. Weitere finanzielle Überraschungen seien eigentlich nicht mehr zu erwarten. Der innerörtliche Standort sei ideal und investiert werde hier immerhin in die Sicherheit der Bürger.

Aus den Reihen des Gemeinderats war im Rahmen des Haushaltsseminars angeregt worden, auch auszurechnen, was ein völlig neues Feuerwehrhaus auf einem anderen Grundstück kosten würde. Laut Bernd Mattern wären das vier Millionen Euro, ein Grundstück und dessen Erschließung noch gar nicht eingerechnet. "Außerdem gibt es in Bisingen so ein Grundstück gar nicht", ergänzte Bürgermeister Waizenegger. Eine Nachnutzung für das alte Feuerwehrhaus sei dann ebenfalls noch nicht eingerechnet.

Letzten Endes konnten sich nach langer Diskussion fast alle Räte durchringen, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. Eine Enthaltung gab es dennoch. Das Baugesuch soll nun erstellt und beim Landratsamt eingereicht werden.