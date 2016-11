Bisingen Großes Lob für Zuverlässigkeit

Mattern ging auf die Verdienste der Arbeitsjubilare ein und bedankte sich für ihre Mitarbeit und Treue in den vergangenen Jahre. Nur mit qualifizierten und leistungsbereiten Mitarbeitern, so der Geschäftsführer, können die angestrebten Ziele der Kunden zufriedengestellt werden. Kay Mattern skizzierte den beruflichen Werdegang jedes einzelnen Jubilars. Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Andreas Seid geehrt, der seit seiner Ausbildung als Modelltischler im Modellbau tätig ist. Für 35 Jahre ist Sari Fahri geehrt worden, der heute in der Gussendkontrolle arbeitet. Ebenfalls auf 35 Jahre können Genc Mustafa, der in der Gussentgraterei tätig ist, und Herr Reichert, Bereichsleiter Sandguss, zurückblicken. Josef Stein ist seit 30 Jahren in der Firma, sein Tätigkeitsbereich ist die Arbeitsvorbereitung. Weiterhin wurde Hans-Hermann Beck für 30 Jahre geehrt. Er ist seit seinem Eintritt als Gussentgrater tätig. Für 20 Jahre wurden die Mitarbeiter: Viktor Wotschal (Abteilungsleiter Kernmacherei), Igor Solovev (Schmelzerei) und Michael Hübner (Vorarbeiter in der Kokillengießerei) geehrt. Seit zehn Jahren im Unternehmen sind Alexander Dannecker (Qualitätssicherung), Rosario Piferio (Kokillengießer), Rita Sauter (Vertrieb) und Rainer Koch (Projektierung Neuteile).

Kay Mattern überreichte den Jubilaren Geschenkkörbe und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft. Für die 40-jährige Betriebszugehörigkeit gab es eine Ehrenurkunde vom Ministerpräsidenten, ein Geldgeschenk und eine Urkunde von der Industrie- und Handelskammer. Den Abschluss der Feier bildete ein gemeinsames Essen mit anschließendem geselligen Beisammensein.