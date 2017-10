Bisingen Gewinner ist die Burg im Regenbogen

Bisingen. Durchweg zufrieden über die Veranstaltung "Bisingen Live" zeigte sich der HGV Bisingen am Mittwoch bei einer Vorstandsversammlung im Gasthaus Rose. Als besonderen Erfolg des verkaufsoffenen Sonntags in diesem Herbst wertete der Vorsitzende Guido Petran den Fotowettbewerb "Bisinger Perspektiven".

War die Resonanz zu Anfang des Wettbewerbs noch verhalten, so kamen am Ende rund 140 sehenswerte Aufnahmen zusammen. Dabei ging es auch darum, die Gemeinde und ihre Ortsteile einmal aus neuen, bislang nicht bekannten Blickwinkeln zu zeigen. Aber natürlich durfte auch die Burg Hohenzollern als Wahrzeichen der Region nicht fehlen – ein Motiv, das dann am Ende auch das Rennen machte.

Der Name des Fotografen bleibt vorerst noch geheim