Bisingen Gempleswatter sind gerüstet für ihr anstehendes Jubiläum

Der Zunftchef erinnerte an den Hüttenaufenthalt auf dem Reutehorn, die Teilnahme an der traditionellen Wessinger Bachhockete, den Almabtrieb und Besichtigung der Skisprungschanzen in Oberstdorf sowie das Zwiebelkuchenfest. Der Zusammenhalt der Gempleswatter sei vorbildlich gewesen.

Die Planungen für 2018 seien bereits in vollem Gange. So ist das Häsabstauben zum Fasnetsauftakt am 6. Januar. Am 20. Januar soll der Narrenbaum in Wessingens Ortsmitte gestellt werden, ebenso wird die Narrentaufe vollzogen. Der Ratshaussturm ist am 8. Februar. Umzüge werden besucht in Aldingen, Reichenbach, Ergenzingen, Waiblingen und Sulz. Außerdem werden die Brauchtumsveranstaltungen der Kirchspielzünfte besucht, und nicht zuletzt wird am großen Kirchspielumzug in Bisingen teilgenommen.

Der Zunftchef appellierte, sich unbedingt an den Fasnetsveranstaltungen zu beteiligen, denn "umso größer die Gruppe, desto schöner das Erscheinungsbild".