Bisingen Gemeinde Bisingen richtet Grüngutsammelplatz ein

Vor wenigen Tagen trafen sich Vertreter der Gemeinde, darunter Bürgermeister Roman Waizenegger, Ortsbauamtsleiter Holger Maier und die Ortsvorsteher mit den Betreibern der Firma Rieber, um das neue Konzept auf dem Firmengelände in Augenschein zu nehmen. "Bei der Standortfindung für einen kommunalen Grüngutplatz waren drei Kriterien von entscheidender Bedeutung: gute Verkehrsanbindung, bürgerfreundliche Öffnungszeiten und vorteilhafte Entleerung", so Bürgermeister Roman Waizenegger. Der gefundene Stand bei der Firma Rieber an der B27 vereint diese drei Kriterien.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 16 Uhr. In Wessingen können auch größere private Mengen problemlos mit einem Anhänger angeliefert und ebenerdig abgeladen werden. Die Firma Rieber nimmt auch Gartenaushub an. Es ist zudem möglich Rindenmulch, Sand oder Kies vor Ort käuflich zu erwerben.

"Mit der Kooperation zwischen der Gemeinde Bisingen und der Firma Rieber können wir unseren Einwohnern ein Rundumpaket anbieten", so Bauamtsleiter Maier. Die Gemeinde ist zuversichtlich und hofft, dass das neue Angebot von den Einwohnern gut angenommen wird.